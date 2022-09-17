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«Зенит» мог нарушить регламент РПЛ после матча с «Динамо»

Егор Провоторов
Спорт
«Зенит» мог нарушить регламент РПЛ после матча с «Динамо»
Фото: Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Футболисты петербургского клуба «Зенит» нарушили регламент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после встречи с московским «Динамо», которая прошла на домашней арене столичного клуба в субботу, 17 сентября.

По информации журналиста издания «Спорт-Экспресс» Севастиана Терлецкого, не все футболисты команды из Санкт-Петербурга прошли через микст-зону, что является нарушением пункта 7.13 регламента соревнований. Те спортсмены, которые прошли через журналистов, отказались с ними общаться.

Примечательно, что это правило игнорируется и другими клубами, однако на прецедент было обращено внимание после того, как защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил журналистам, что руководство запретило ему общаться с прессой.

Матч между петербургской и московской командами завершился победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. На 66-й минуте с поля удалили защитника «Динамо» Роберто Фернандеса.

До этого сообщалось, что московский футбольный клуб «Торпедо» обыграл столичный ЦСКА со счетом 1:0. Гол в ворота соперника забил Стефан Шапич на 33-й минуте. Эта победа стала первой в сезоне для команды.

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