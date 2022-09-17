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«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче десятого тура РПЛ

Елена Самойлова
Спорт
«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче десятого тура РПЛ
Фото: Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» обыграл столичное «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу, который прошел в Москве.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый гол забил Андрей Мостовой на 35-й минуте, затем отличился Густаво Мантуан (90+3). На 66-й минуте с поля удалили защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, всего спортсмен получил две желтых карточки.

«Зениту» удалось набрать 26 очков, тем самым закрепившись в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 16 баллов и заняло шестую строчку.

До этого сообщалось, что московский футбольный клуб «Торпедо» обыграл столичный ЦСКА со счетом 1:0. Гол в ворота соперника забил Стефан Шапич на 33-й минуте. Эта победа стала первой в сезоне для команды.

5 сентября футболисты «Ростова» победили столичное «Торпедо» в заключительном матче восьмого тура чемпионата России, прошедшем в Химках.

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