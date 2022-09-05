«Ростов» обыграл «Торпедо» в восьмом туре РПЛ благодаря пенальти

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футболисты «Ростова» победили столичное «Торпедо» в заключительном матче восьмого тура чемпионата России, прошедшего в Химках.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Долгожданный гол в ворота соперника забил защитник «Ростова» Максим Осипенко, реализовавший пенальти на девятой добавленной минуте второго тайма.

Теперь «Ростов» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав после этого матча 16 очков. Московские футболисты заработали всего одно очко и остались на 15-м месте.

Недавно грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ. В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3-я минута) и Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42-я).

Московская футбольная команда «Динамо» на своем поле одержала победу над клубом «Урал» из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.