«Торпедо» одержало первую победу в сезоне РПЛ

Фото: VK / ФК «Торпедо Москва»

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Московский футбольный клуб «Торпедо» обыграл столичный ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем на стадионе «Лужники».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в ворота соперника забил Стефан Шапич на 33-й минуте. Эта победа стала первой в сезоне для команды.

«Торпедо» с четырьмя очками находится на последней, 16-й строчке в таблице. ЦСКА набрал 20 очков и расположился на втором месте.

5 сентября футболисты «Ростова» победили столичное «Торпедо» в заключительном матче восьмого тура чемпионата России, прошедшего в Химках.

Недавно грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ. В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3-я минута) и Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42-я).

Московская футбольная команда «Динамо» на своем поле одержала победу над клубом «Урал» из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 3 сентября, закончилась со счетом 2:1.