Врио министра инфраструктуры Украины задержан по подозрению в хищении бюджетных средств

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Исполняющий обязанности министра инфраструктуры Украины, заместитель главы ведомства Василий Лозинский был задержан в субботу, 21 января, по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По информации журналистов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски и задержало врио министра развития общин и территорий Украины Лозинского. В ведомстве добавили, что оказывают полное содействие следствию.

По информации представителей министерства, Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Такое распоряжение о подготовке необходимых для этого документов уже было отдано вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым, пишет ТАСС.

В минувший вторник, 17 января, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что написал заявление об отставке. Оно было удовлетворено.

Причиной увольнения стала ситуация с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По словам Арестовича, упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания. После этого он подвергся критике со стороны украинской общественности.