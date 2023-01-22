Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Spiegel: ФРГ готова дать Киеву танки, использующиеся для имитации противника на учениях

Егор Провоторов
В мире
Spiegel: ФРГ готова дать Киеву танки, использующиеся для имитации противника на учениях
Фото: Pixabay

Власти Германии готовы передать украинской стороне только 19 наиболее старых танков Leopard 2. Об этом в субботу, 21 января, написало издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Берлин готов взять эту военную технику из запасов вооруженных сил государства. По информации журналистов, по документам у ФРГ имеется 312 танков различных модификаций. Из этого списка для направления на Украину подходят лишь 19 единиц модели 2А5.

В настоящее время бундесвер использует эти танки для имитации сил противника во время учений. В связи с этим подобная поддержка Украины не значительно ослабит вооруженные силы ФРГ. При этом наличие танков, которые по мнению западных партнеров подходят для передачи Киеву, оказывает давление на новоиспеченного министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала отсутствие решения о поставках на Украину немецких танков Leopard по итогам встречи глав Минобороны западных стран на американской базе Рамштайн. Парламентарий заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен такой позицией Берлина.

Украина Германия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте