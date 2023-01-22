Spiegel: ФРГ готова дать Киеву танки, использующиеся для имитации противника на учениях

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Власти Германии готовы передать украинской стороне только 19 наиболее старых танков Leopard 2. Об этом в субботу, 21 января, написало издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Берлин готов взять эту военную технику из запасов вооруженных сил государства. По информации журналистов, по документам у ФРГ имеется 312 танков различных модификаций. Из этого списка для направления на Украину подходят лишь 19 единиц модели 2А5.

В настоящее время бундесвер использует эти танки для имитации сил противника во время учений. В связи с этим подобная поддержка Украины не значительно ослабит вооруженные силы ФРГ. При этом наличие танков, которые по мнению западных партнеров подходят для передачи Киеву, оказывает давление на новоиспеченного министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала отсутствие решения о поставках на Украину немецких танков Leopard по итогам встречи глав Минобороны западных стран на американской базе Рамштайн. Парламентарий заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен такой позицией Берлина.