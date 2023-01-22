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В Бундестаге заявили, что РФ может быть довольна отказом ФРГ от поставок танков Киеву

Егор Провоторов
В мире
В Бундестаге заявили, что РФ может быть довольна отказом ФРГ от поставок танков Киеву
Фото: Pixabay

Председатель комитета Бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман из Свободной демократической партии раскритиковала отсутствие решения о поставках на Украину немецких танков Leopard по итогам встречи глав Минобороны западных стран на американской базе Рамштайн. Парламентарий в субботу, 21 января, заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен такой позицией Берлина.

Она назвала «печальным» тот факт, что сторонам не удалось прийти к единогласному решению относительно поставок Киеву боевых танков. По словам Штарк-Циммерман, после такого решения «Германия потерпела поражение». Такими итогами может быть доволен российский лидер Владимир Путин, заметила парламентарий, слова которой приводит ТАСС.

Накануне стало известно, что экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников в вопросе поставок вооружения на Украину.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

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