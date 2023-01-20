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Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии единого мнения по поставкам танков Украине

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии единого мнения по поставкам танков Украине
Фото: Pixabay

По итогам встречи на авиабазе США «Рамштайн» в Германии участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок немецких танков Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу, 20 января.

— Мы обсудили возможную поставку танков Leopard. Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения, — сказал он.

Министр добавил, что во время обсуждения вопроса участники встречи привели как «хорошие аргументы» за реализацию поставок немецкого оборудования, так и против. В связи с этим, меру нужно тщательнее изучить и взвесить. Когда и какое решение будет принято остается неизвестным, цитирует Писториуса РИА Новости.

Аналогичная ситуация произошла накануне во время встречи министра обороны США Ллойда Остина и Бориса Писториуса. По информации телеканала СNN, «несмотря на кампанию по оказанию давления, вопрос поставок танков остается нерешенным».

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Украине вызвали споры между США и ФРГ. Он отметил, что на встрече главы Пентагона с немецким министром обороны каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить танки Киеву.

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