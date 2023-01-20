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CNN: Вопрос поставок танков Украине не решили на встрече глав МО США и ФРГ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
CNN: Вопрос поставок танков Украине не решили на встрече глав МО США и ФРГ
Фото: Unsplash

Вопрос передачи Вооруженным силам Украины западных танков не был решен на встрече министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина с его немецким коллегой Борисом Писториусом в четверг, 19 января. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что, «несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин, вопрос поставок танков остается нерешенным» накануне встречи министров обороны западных стран на авиабазе США Рамштайн в Германии.

Источники телеканала считают, что власти ФРГ вряд ли изменят позицию по этому вопросу. Несколько высокопоставленных представителей администрации США высказывают недовольство позицией немецкого правительства, отмечает телеканал.

Поставки танков Вооруженным силам Украины вызвали споры между Соединенными Штатами и ФРГ. Об этом сообщил американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган. Он отметил, что на встрече главы Пентагона Ллойда Остина с немецким министром обороны Борисом Писториусом каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить танки Киеву.

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