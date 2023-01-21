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BI: Ламбрехт запретила проверять танки Leopard перед встречей в Рамштайне

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
BI: Ламбрехт запретила проверять танки Leopard перед встречей в Рамштайне
Фото: flickr/nato

Экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников в вопросе поставок вооружения на Украину. Об этом в субботу, 21 января, сообщило издание Business Insider со ссылкой на источники.

— Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, — говорится в сообщении.

В опубликованном материале подчеркивается, что Ламбрехт пыталась отвести от канцлера Германии Олафа Шольца подозрения в нежелании отправлять технику Украине в связи с тем, что «подсчет бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять».

Отмечается, что в ином случае Шольцу пришлось бы «оправдываться», учитывая, что на встрече в Рамштайне от страны ожидалось согласие на передачу танков ВСУ.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

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