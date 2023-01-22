Жена Игоря Николаева призналась, что плакала после его развода с Королевой

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Известная российская певица Юлия Проскурякова рассказала, что плакала во время развода певца Игоря Николаева с Наташей Королевой. Однако немногим позже она сама вышла замуж за разведенного эстрадного артиста.

Развод Королевой и Николаева получился громким и скандальным. Недавно Наташа призналась, что до последнего пыталась сохранить отношения. Для этого звезде даже пришлось прибегнуть к помощи астролога, который не смог ничем помочь — звезды были не на стороне их любви.

В момент скандального развода знаменитостей юной Проскуряковой было только 19 лет. Спустя некоторое время она встретит будущего мужа Игоря Николаева на его творческом вечере. Спустя два года пара узаконила свои отношения и стала мужем и женой, пишет портал StarHit.

Осенью прошлого года Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Третье сентября». Как отмечается, Николаеву необходимо зарегистрировать товарный знак для услуг на онлайн-сервисах: выпускать музыкальную продукцию или скачивать ее под новым брендом. Кроме того, патент даст право самостоятельно оказывать услуги, связанные с музыкальным образованием. Именно Николаев является автором знаменитой песни Михаила Шуфутинского.