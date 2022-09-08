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Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Третье сентября»

Елена Самойлова
Общество
Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Третье сентября»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Певец, музыкант и народный артист России Игорь Николаев подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Третье сентября». Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

Как отмечается, Николаеву необходимо зарегистрировать товарный знак «Третье сентября» для услуг на онлайн-сервисах: выпускать музыкальную продукцию или скачивать ее под новым брендом. Кроме того, патент даст право самостоятельно оказывать услуги, связанные с музыкальным образованием, передает агентство городских новостей «Москва».

Николаев написал текст песни «Третье сентября» («Я календарь переверну...») на музыку композитора Игоря Крутого. Произведение получило известность в исполнении певца Михаила Шуфутинского.

В этом году песне исполняется ровно 30 лет, и в честь круглой даты Шуфутинский совместно с Егором Кридом выпустили ремейк хита. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Антона Бухарова, почему композиция обрела в свое время такую славу и не теряет ее по сей день.

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