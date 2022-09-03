«Хрупкие стихи»: критик объяснил феномен популярности хита Шуфутинского «Третье сентября»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В этом году исполняется ровно 30 лет со дня создания легендарного хита 90-х «Третье сентября», который стал визитной карточкой короля русского шансона Михаила Шуфутинского. Заслуженный артист РФ в честь круглой даты недавно записал фит к своей знаменитой песне совместно с Егором Кридом. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Антона Бухарова, почему эта композиция обрела в свое время такую славу.

По словам критика, песню «Третье сентября» по праву считают настоящим культурным феноменом.

— Так вышло, что мелодия и текст «Третьего сентября» не только не теряют актуальности, а приобретают с каждым годом, обретая новую жизнь во всевозможных каверах, ремейках и даже в мемах, которые распространились в Сети. Даже школьники благодаря этим мемам узнают популярный в 90-е хит, как и самого Шуфутинского, — сказал спикер.

Эксперт убежден, что композиция на долгие годы прославила своего исполнителя не только в кругу лиц, рожденных до и после 90-х годов XX века, но и среди подросших поколений:

— «Третье сентября» у многих ассоциируется с приходом осени. Поколение постарше, которое воспринимает песню не под призмой мемов и приколов, распространившихся в Сети, ценит в композиции в том числе и стихи — они емкие и очень хрупкие по смыслу, разогревают душу и сердце слушателя.

Бухаров заметил, что новое звучание «Третьего сентября», которое было ранее представлено Шуфутинским и Кридом, не особо отошло от оригинала, сохранив мелодичность, но получив более современные мотивы и рэперские нотки.

Это освежило знаменитый шлягер и вновь заставило даже тех, кто о нем забыл, вспомнить и «перевернуть календарь», заключил критик.