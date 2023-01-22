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Врач-инфекционист Тимаков рассказал, когда в мире закончится пандемия коронавируса

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач-инфекционист Тимаков рассказал, когда в мире закончится пандемия коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пандемия коронавируса в мире закончится не раньше, чем через один-два года, в настоящее время происходит процесс адаптации вируса. Об этом в воскресенье, 22 января, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, вирусу необходимо четыре-пять лет, чтобы адаптироваться, чтобы получились стойкие мутации. Три из них уходит на «активный процесс» и два года на адаптацию. Первую часть мир уже прошел, сейчас происходит адаптация, которая займет год-два, «если не появятся новые линии», заметил специалист.

В интервью ТАСС Тимаков подчеркнул, что новые линии инфекции могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет. Эксперт также добавил, что в настоящее время коронавирус превратился в «типичную ОРВИ», и большинство россиян получили иммунитет к циркулирующим вариантам коронавируса.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной

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