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Стало известно о попытке Монеточки продать квартиру в Москве

Егор Провоторов
Общество
Стало известно о попытке Монеточки продать квартиру в Москве
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ) решила избавиться от своей двухкомнатной квартиры в Москве.

Жилое помещение площадью 62 квадратных метра находится в доме, расположенном возле Курского вокзала в Басманном районе столицы. Квартира выставлена на продажу за 30 млн рублей, хотя в 2021 году объект стоил на 10 млн рублей дешевле. В описании квартиры говорится о сделанном в ней дизайнерском ремонте.

Первоначально цена продажи составляла 31 млн рублей, но позже была снижена на 1 млн. При этом по состоянию на 21 января объявление снято с продажи, сообщает портал «Октагон».

Монеточка вместе с мужем, композитором Виктором Исаевым уехали из России после начала специальной военной операции на Украине. Пара поселилась в Литве, а квартиру в Москве попыталась сдать за 95 тысяч рублей в месяц. Однако арендаторов так и не нашлось.

Накануне известная российская певица отреагировала на решение Минюста РФ внести ее имя в список иностранных агентов радостной подписью Oh Yes.

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