Певица Монеточка отреагировала на внесение ее в реестр иноагентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка (признана в РФ лицом, исполняющим функции иностранного агента), отреагировала на решение Минюста РФ внести ее в список иноагентов.

— OH YES!!! — написала артистка на своем канале в Telegram вечером в пятницу, 20 января.

Известно, что помимо исполнительницы, список дополнили правозащитники Владимир Осечкин и Ибрагим Яганов, блогер Вадим Харченко, а также депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Кроме того, в перечень была внесена организация «Проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK».

В конце прошлого года Монеточка, ответила вероятным хейтерам, которые могли бы раскритиковать ее вокальные данные после концерта в Хельсинки. Она посоветовала им «посетить концерт Кобзона».

До этого сообщалось, что Монеточку объявили в розыск по причине неуплаты 500 тысяч рублей штрафа артисту Стасу Костюшкину. По данным СМИ, в случае неуплаты штрафа правоохранители могут арестовать квартиру певицы в Москве.