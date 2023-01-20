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Минюст РФ включил в реестр иноагентов певицу Монеточку

Евгений Жуков
Общество
Минюст РФ включил в реестр иноагентов певицу Монеточку
Фото: YouTube / ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов певицу Елизавету Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

Помимо исполнительницы, список дополнили правозащитники Владимир Осечкин и Ибрагим Яганов, блогер Вадим Харченко, а также депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Кроме того, в перечень была внесена организация «Проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK», передает сайт министерства.

На прошлой неделе стало известно, что Минюст внес актера Артура Смольянинова* в реестр физлиц-иноагентов. Помимо этого, в список попал музыкальный критик Артемий Троицкий*.

19 января сообщалось, что правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что актерам, получившим статус иноагента, стоит запретить сниматься в новых картинах, создаваемых за государственный счет.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Минюст РФ иноагенты Монеточка
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