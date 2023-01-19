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Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Евгений Жуков
Общество
Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Соответствующий документ в четверг, 19 января, был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что среди основных задач данного госконтроля обозначены предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Заниматься его осуществлением будет Минюст, а также его территориальные органы во взаимодействии с иными ведомствами и организациями всех форм собственности.

Сама процедура госконтроля осуществляется путем контрольных мероприятий. К примеру, плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.

Само постановление исполняет принятый в июле 2022-го закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений, передает официальный интернет-портале правовой информации.

До этого депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что актерам, получившим статус иноагента, стоит запретить сниматься в новых картинах, создаваемых за государственный счет.

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