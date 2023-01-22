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Мягкую зимнюю погоду пообещали москвичам в начале следующей недели

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Мягкую зимнюю погоду пообещали москвичам в начале следующей недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отсутствие осадков, солнце и морозы до 3-7 градусов днем прогнозируются в Москве в начале следующей недели. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале предстоящей недели прогнозируется «вполне симпатичная» и комфортная погода, заметил специалист. При этом температура понизится, однако не сильно. Ветер будет слабым, а погода будет солнечной, без осадков. Научрук Гидрометцентра РФ напомнил, что в последний раз много солнца было на Рождество.

По словам Вильфанда, днем в понедельник ожидается 1-3 градуса ниже нуля, во вторник столбики термометров опустятся до -6, а в среду — до 7 градусов мороза. Это будет приближение температурного фона к нормальным значениям.

— До этого он будет на 2-3 градуса выше нормы. Мягкая зимняя погода, — отметил Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

Накануне ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что всю предстоящую неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков.

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