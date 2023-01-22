Кадыров подверг жесткой критике акцию с сожжением Корана в Швеции

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в воскресенье, 22 января, подверг жесткой критике сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом и отметил, что данным поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.

Политик подчеркнул, что «каждый пожнет то, что посеял», а все участники этой «мерзкой выходки» навлекли на себя страшную кару. Глава Чечни заявил, что когда-нибудь они это осознают, но будет уже поздно.

— Гореть вам в аду, бесы, — заявил Кадыров на своем канале в Telegram.

По его словам, только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи» способны на подобное святотатство под видом протестной акции. Чеченский лидер выразил уверенность, что этот поступок был не просто согласован, но и инициирован и проплачен шведскими властями.

Вечером в субботу, 21 января, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем осудил эту акцию, назвав ее ужасной «исламофобской провокацией».