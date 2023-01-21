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МИД Швеции отреагировал на акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Евгений Жуков
В мире
МИД Швеции отреагировал на акцию с сожжением Корана в Стокгольме
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в Twitter ответил на заявление МИД Турции, касающееся акции с сожжением Корана в Стокгольме.

— Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует далеко идущая свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я сам поддерживаем высказанные убеждения, — сказал дипломат.

По мнению министра, подобные провокации ужасны, однако, добавил он, в стране существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает такого рода убеждения.

До этого Анкара выступила с обвинениями по отношению к Стокгольму по вопросу нарушения обязательств процесса членства в НАТО.

В турецком МИД напомнили об инциденте, когда лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

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