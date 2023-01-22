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Приметы и советы

Певцов выразил надежду на возвращение Хаматовой в Россию

Егор Провоторов
Общество
Певцов выразил надежду на возвращение Хаматовой в Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Покинувшая Россию актриса театра и кино Чулпан Хаматова рано или поздно вернется на родину. В этом уверен российский актер, а с недавних пор депутат Государственной думы Дмитрий Песков. Об этом он заявил в субботу, 21 января.

Парламентарий попытался оправдать поведение артистки. Он указал, что знает ее с самых малых лет и считает ее талантливой актрисой. По мнению Певцова, Хаматова не до конца осознает всю важность своих антироссийских заявлений и поступков, всю боль, которую они могли причинить русскому народу.

Звезда «Бандитского Петербурга» считает, что его коллега обязательно осознает свою ошибку и вернется в Россию. При этом он не считает Хаматову предательницей. В такой разряд Певцов относит людей, которые выступают против своей страны, имея должности в государственных структурах, пишет «ФедералПресс».

До этого Хаматова заявила, что жалеет о выборе актерской профессии и в будущем планирует сменить сферу деятельности. Она сообщила, что на театральной сцене у нее трясутся руки. По словам знаменитости, она проклинает себя за то, что стала актрисой.

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