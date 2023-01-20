Хаматова заявила, что жалеет о выборе профессии и хочет отказаться от актерства

Фото: Youtube / Жиза

Сейчас Чулпан Хаматова находится в Соединенных Штатах в поисках лучшей жизни. До этого она уехала из России в Латвию. Но и за океаном дела у артистки идут не очень хорошо. Она призналась, что хочет уйти из профессии.

Звезда заявила, что жалеет о выборе актерской профессии и в будущем планирует сменить сферу деятельности. Она сообщила, что на театральной сцене у нее трясутся руки. По словам знаменитости, она проклинает себя за то, что стала актрисой.

— Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства, — призналась Хаматова в эфире YouTube-канала Tekiz.

Актриса хочет посвятить себя чему-то для души. В качестве такого занятия она рассматривает участие в радиопередачах.

— Хочу на радио читать стихи, которые люблю сама, — рассказала артистка.

Также она хотела бы преподавать. Для кино и сцены, по ее словам, она в силу возраста уже не годится.

Хаматова является собственницей элитной недвижимости в Латвии, куда она перебралась в марте 2022 года. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что именно желание спасти свою собственность движет артисткой, которая поливает Россию грязью.