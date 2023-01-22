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Приметы и советы

Еще шесть секретных документов обнаружили в частном доме Байдена в Делавэре

Егор Провоторов
В мире
Еще шесть секретных документов обнаружили в частном доме Байдена в Делавэре
Фото: whitehouse

В частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр прошел обыск, сотрудниками Министерства юстиции были обнаружены еще несколько секретных документов, сообщил адвокат американского лидера Боб Бауэр представителям телекомпании CNN.

По словам специалиста, проверка была проведена в пятницу, 20 января. В частности, были обнаружены шесть документов «с пометками о конфиденциальности». Они относятся к тем периодам времени, когда Байден был сенатором и вице-президентом Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Байден 12 января признал, что в его «личной библиотеке», находящейся у него дома, хранились секретные документы. Данные бумаги относятся к периоду его работы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы и могли в нарушение установленных регламентов храниться в его бытность частным лицом.

Американский лидер хранил секретные документы в гараже своего дома. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок — в материале «Вечерней Москвы».

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