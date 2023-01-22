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Коллективный Запад поддерживает нацистов на Украине для противостояния России, заявил в субботу, 21 января, американский актер, бывший муж Кэти Перри Рассел Брэнд.

Звезда фильма «Побег из Вегаса» напомнил, что Соединенные Штаты бок о бок сражались с Советским Союзом против нацистского режима во Второй мировой войне. Однако сегодня Вашингтон почти открыто встал на сторону реальных нацистов, воюющих с шевронами нацистских группировок, чтобы уже противостоять правопреемнице СССР.

Рассел Брэнд уверен, что это является общеизвестным фактом, который, однако, неудобно признавать западным странам.

Помимо этого, он осудил решение Североатлантического альянса (НАТО) по расширению своего влияния на Восток. Россия всегда озвучивала свои красные линии, которые Запад из раза в раз стремился перейти, подытожил актер на своем канале в YouTube.

В августе научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что новая медаль «За оборону Украины», учрежденная президентом Владимиром Зеленским, подтверждает приверженность страны к германскому нацизму. По мнению эксперта, на новой медали видна стилизованная свастика из рукоятей мечей.