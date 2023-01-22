Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший муж Кэти Перри заявил, что Запад объединился с нацистами против России

Егор Провоторов
В мире
Бывший муж Кэти Перри заявил, что Запад объединился с нацистами против России
Фото: Zuma

Коллективный Запад поддерживает нацистов на Украине для противостояния России, заявил в субботу, 21 января, американский актер, бывший муж Кэти Перри Рассел Брэнд.

Звезда фильма «Побег из Вегаса» напомнил, что Соединенные Штаты бок о бок сражались с Советским Союзом против нацистского режима во Второй мировой войне. Однако сегодня Вашингтон почти открыто встал на сторону реальных нацистов, воюющих с шевронами нацистских группировок, чтобы уже противостоять правопреемнице СССР.

Рассел Брэнд уверен, что это является общеизвестным фактом, который, однако, неудобно признавать западным странам.

Помимо этого, он осудил решение Североатлантического альянса (НАТО) по расширению своего влияния на Восток. Россия всегда озвучивала свои красные линии, которые Запад из раза в раз стремился перейти, подытожил актер на своем канале в YouTube.

В августе научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что новая медаль «За оборону Украины», учрежденная президентом Владимиром Зеленским, подтверждает приверженность страны к германскому нацизму. По мнению эксперта, на новой медали видна стилизованная свастика из рукоятей мечей.

Украина Нацизм Россия США Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте