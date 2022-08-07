Эксперт: Киев доказал свою приверженность неонацизму медалью со «свастикой»

Фото: depositphotos

Новая медаль «За оборону Украины», учрежденная украинским президентом Владимиром Зеленским, подтверждает приверженность Киева к германскому нацизму. Такое мнение высказал в воскресенье, 7 августа, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

— В этом нет ничего удивительного. Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм, — заявил он.

По мнению эксперта, на новой медали видна стилизованная свастика из рукоятей мечей. Это, утверждает Мягков, говорит о том, что украинская власть нашла себе героев в лице гитлеровских нацистов, передает РИА Новости.

В июле неформальное заседание Совета Безопасности ООН о борьбе с украинским нацизмом не оставило аргументов у западных стран. Тогда, по словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, российская сторона на неформальном собрании предоставила огромное количество неопровержимых и убедительных доказательств присутствия на Украине нацизма.

Кроме того, Полянский сообщил, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес России, которая якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает внимания.