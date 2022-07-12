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Полянский: Заседание СБ ООН о нацизме на Украине «обезоружило» Запад

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский: Заседание СБ ООН о нацизме на Украине «обезоружило» Запад
Фото: МИД РФ

Неформальное заседание Совета Безопасности ООН о борьбе с украинским нацизмом не оставило аргументов у западных стран. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то, сказать не могли, — заявил он.

По словам Полянского, российская сторона на неформальном собрании предоставила огромное количество неопровержимых и убедительных доказательств присутствия на Украине нацизма.

Встречу организовала именно российская сторона, чтобы показать всему миру современный нацизм Киева, добавил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Полянский сообщил, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес России, которая якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает внимания.

Глава украинского МИД в пятницу, 1 июля, заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив российские власти в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне специальной операции. При этом в Министерстве иностранных дел РФ ранее уже отмечали, что спецоперация на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН.

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