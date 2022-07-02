Полянский заявил, что жалоба Украины на РФ в суд ООН не заслуживает внимания

Фото: МИД РФ

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес России, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает внимания. Об этом сказал заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Глава украинского МИД в пятницу, 1 июля, заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне специальной операции. При этом в Министерстве иностранных дел РФ ранее уже отмечали, что спецоперация на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН.

— Там все очень запутано, исков подано много, выхлопа от этого очень мало. Работают юристы с обеих сторон. Но, как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное. Эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделять им слишком много внимания, — отметил Полянский в эфире программы на YouTube «Соловьев Live».

Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требовала принять «временные меры» для прекращения российской спецоперации. 16 марта он постановил, что Россия должна прекратить военную операцию. В российском МИД заявили, что Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда. В ведомстве отметили, что при поддержке западных покровителей киевский режим организовал давление на суд, что является недопустимым.

В МИД РФ скептически относятся к участию ООН в трибунале над украинскими наемниками. По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева, главной целью трибуналов является не только наказание виновных, но и способствование национальному примирению, при этом трибуналы никогда не содействовали залечиванию ран.