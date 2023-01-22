Метеоролог Позднякова назвала самый холодный день на предстоящей неделе в Москве

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Наиболее холодным днем в столице на грядущей неделе окажется четверг, 26 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов. Возможно, этот день будет с самой высокой (хоть и отрицательной) температурой на неделе, — сказала синоптик.

При этом наиболее холодная ночь ожидается во вторник, 24 января, добавила она. Из-за того что на неделе прогнозируется переменная облачность, то горожане смогут насладиться солнцем, подчеркнула метеоролог.

Существенных осадков не ожидается, однако не исключен слабый снег без образования свежевыпавшего снежного покрова. Благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной, резюмировала Позднякова.

Синоптик также рассказала «ВМ», что к концу недели возможно увеличение количества осадков. В последующие дни преобладающая температура в ночные часы составит порядка минус 6–11 градусов, дневная будет колебаться в пределах минус 2–7 градусов.