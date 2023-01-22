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В Госдуме заявили, что покинувшие Россию артисты вернутся в страну после победы

Александр Афонин
Общество
В Госдуме заявили, что покинувшие Россию артисты вернутся в страну после победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Артисты, которые покинули пределы России после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы «с поникшими глазами». Об этом в воскресенье, 22 января, заявил заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол.

— В самый тяжелый момент они (уехавшие артисты — прим. «ВМ») покинули страну и оттуда, со стороны, начинают обливать ее грязью... Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они с поникшими глазами должны вернуться, — сказал он.

Зампред добавил, что такой исход событий неизбежен, так как человек «не может выжить без своих корней». Он порекомендовал подрастающему поколению брать пример не с покинувших страну артистов, а с военнослужащих, которые на данный момент выполняют задачи в зоне спецоперации, передает ТАСС.

Ситуация с покинувшими страну артистами вызвала ажиотаж среди всех россиян. Споры касательно их решения до сих пор продолжаются среди властей России.

Так, вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что имущество таких граждан можно использовать в качестве решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот. По ее словам, уже необходимо предпринимать серьезные шаги по данному вопросу.

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