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Посол ЮАР сообщил, что власти страны ждут Путина на саммит БРИКС в августе

Александр Афонин
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Посол ЮАР сообщил, что власти страны ждут Путина на саммит БРИКС в августе
Фото: Администрация президента РФ

Правительство Южно-Африканской Республики ждет президента России Владимира Путина на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в воскресенье, 22 января.

— Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он — прим. «ВМ»), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его, — сказал он.

Дипломат добавил, что на данный момент место проведения саммита еще не определено. Вероятнее всего, мероприятие состоится в одном из четырех крупнейших городов страны — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.

Предстоящий саммит БРИКС пройдет в очном формате. В последний раз личная встреча участников мероприятия проводилась еще до начала пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

В декабре агентство Reuters сообщило, что США отправит России приглашение на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этом году. При этом американский чиновник Мэтт Мюррей не уточнил, предполагается ли присутствие на мероприятии Владимира Путина.

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