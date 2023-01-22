Автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся на МКАД
Водитель легкового автомобиля выехал с проезжей части и перевернулся на внутренней стороны 64-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 января.
— На внутренней стороне 64-го километра МКАД водитель легкового автомобиля выехал с проезжей части и перевернулся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
На данный момент специалисты уточняют детали ДТП и информацию о пострадавших. Движение транспорта на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Накануне сообщалось, что на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло столкновение нескольких машин. В результате происшествия были временно заняты две полосы из шести.