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Автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся на МКАД

Александр Афонин
Происшествия
Автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся на МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 64-й километр Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля выехал с проезжей части и перевернулся на внутренней стороны 64-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 января.

— На внутренней стороне 64-го километра МКАД водитель легкового автомобиля выехал с проезжей части и перевернулся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты уточняют детали ДТП и информацию о пострадавших. Движение транспорта на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Накануне сообщалось, что на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло столкновение нескольких машин. В результате происшествия были временно заняты две полосы из шести.

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