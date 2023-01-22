Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сервис Russpass опубликовал подборку термальных источников России

Александр Афонин
Город
Сервис Russpass опубликовал подборку термальных источников России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Туристический сервис Russpass подготовил новую подборку мест, где пользователи могут познакомиться с популярными термальными источниками России. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в воскресенье, 22 января.

— Купание в горячих термальных источниках — это волшебная спа-процедура на природе. Собрали семь мест страны, где здоровье буквально бьет из земли, — говорится в сообщении.

Один из самых известных источников расположился в Тюменской области. Температура воды в нем круглый год остается на уровне плюс 38–43 градусов. С помощью новой подборки пользователи также могут изучить историю термального источника.

Несколько природных достопримечательностей находятся на Дальнем Востоке. Целая группа источников расположилась у вулкана Баранского. Она носит название Старозаводское термальное поле, а температура воды там составляет до 100 градусов, отмечается в подборке.

До этого сервис Russpass подготовил список маршрутов, где пользователи смогут посетить дачи и музеи известных писателей. С помощью подборки пользователи узнают о множестве литературных мест в разных регионах России.

Россия Туризм водоем
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте