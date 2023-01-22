Сервис Russpass опубликовал подборку термальных источников России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Туристический сервис Russpass подготовил новую подборку мест, где пользователи могут познакомиться с популярными термальными источниками России. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в воскресенье, 22 января.

— Купание в горячих термальных источниках — это волшебная спа-процедура на природе. Собрали семь мест страны, где здоровье буквально бьет из земли, — говорится в сообщении.

Один из самых известных источников расположился в Тюменской области. Температура воды в нем круглый год остается на уровне плюс 38–43 градусов. С помощью новой подборки пользователи также могут изучить историю термального источника.

Несколько природных достопримечательностей находятся на Дальнем Востоке. Целая группа источников расположилась у вулкана Баранского. Она носит название Старозаводское термальное поле, а температура воды там составляет до 100 градусов, отмечается в подборке.

До этого сервис Russpass подготовил список маршрутов, где пользователи смогут посетить дачи и музеи известных писателей. С помощью подборки пользователи узнают о множестве литературных мест в разных регионах России.