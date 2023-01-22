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Собянин: В 2022 году московские электробусы перевезли более 117 млн пассажиров

Александр Афонин
Город
Собянин: В 2022 году московские электробусы перевезли более 117 млн пассажиров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала своей работы столичные электробусы перевезли более 276 миллионов пассажиров, сегодня на 79 городских маршрутах работает 1050 таких машин. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 января.

— В конце 2022 года на московских улицах было уже 1050 электробусов, которые сейчас обслуживают 79 маршрутов. С начала работы они перевезли больше 276 миллионов человек, — сказал он.

Глава города добавил, что за последние четыре года автобусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире. Так, в прошлом году электробусы начали курсировать по Новой Москве. В планах правительства города продолжить развитие и сделать ставку на экологически чистый наземный транспорт, отметил Собянин в личном блоге.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в этом году столичное электроавтомобилестроение представит инновационный двигатель для гоночного автомобиля, тестирование которого пройдет на озере Байкал. В его разработке принимают участие исключительно российские конструкторы и производители.

Электробусы Москва Сергей Собянин
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