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Ставку по льготной сельской ипотеке уменьшили до 0,1 процента для приграничных территорий

Александр Афонин
Общество
Ставку по льготной сельской ипотеке уменьшили до 0,1 процента для приграничных территорий
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого ставка программы «Сельская ипотека» снижается до 0,1 процента для приграничных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в воскресенье, 22 января.

— Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с трех процентов до 0,1 процента, — говорится в сообщении.

На данный момент по льготной программе оформили уже более 109,7 тысячи кредитов. Общая сумма займов составила 220,4 миллиарда рублей, благодаря которой россияне смогут построить или приобрести более шести миллионов квадратных метров недвижимости, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что российское правительство утвердило льготную ипотечную программу для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых. Такой кредит можно будет получить для приобретения и строительства жилья в этих регионах.

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