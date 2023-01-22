Фестиваль «Высоцкий. Я люблю» пройдет с 24 по 29 января на ВДНХ

Фото: Игорь Анатольевич Пальмин / CC BY-SA 2.0

Москва, площадь Дружбы Народов Карта всех событий

В период с 24 по 29 января на ВДНХ состоится фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 22 января.

Мероприятие организовано в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого. В рамках фестиваля москвичи смогут встретиться с сыном артиста Никитой Высоцким, посетить музыкальный спектакль о жизни исполнителя, концерт песен композитора и многое другое.

Помимо этого, для гостей ВДНХ подготовили различные лекции, кинопоказы и поэтические вечера. Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация на сайте выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 25 января на ГУМ-катке состоится Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь». В его программу войдут поздравления от известных гостей, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования.

Помимо этого, руководство города подготовило в столице интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества, празднование которого пройдет в период с 25 по 27 января. Гостей ждут экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и спортивные соревнования.