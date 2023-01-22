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Zeit: Решение Шольца о поставке танков Украине вызвало скандал в бундестаге

Александр Афонин
В мире
Zeit: Решение Шольца о поставке танков Украине вызвало скандал в бундестаге
Фото: Twitter/BMF_Bund

Решение канцлера Германии Олафа Шольца касательно поставки танков Украине вызвало скандал среди немецкого руководства. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщило издание Zeit.

По данным издания, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от Шольца дать объяснение политике страны касательно военной поддержки Украины.

В свою очередь председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что при решении вопроса о поставках техники нужно опираться на здравомыслие. По его словам, политики, требующие реализации решения, подталкивают ФРГ к военному конфликту.

— Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием, — сказал Мютцених.

До этого Олаф Шольц сообщил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому Германия не спешит передавать ВСУ танки Leopard 2. Несмотря на это, он напомнил, что Берлин находится среди лидеров по объему оказания поддержки Украине.

Украина Германия Олаф Шольц
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