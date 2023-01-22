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Приметы и советы

Пугачева устроила своих детей в частную русско-еврейскую школу

Александр Афонин
Общество
Пугачева устроила своих детей в частную русско-еврейскую школу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перед своим отъездом из России певица Алла Пугачева успела отозвать документы своих детей Лизы и Гарри из элитной московской гимназии. В Израиле наследники артистки продолжили получать образование — Примадонна устроила их в частную русско-еврейскую школу.

— Детей возит водитель, это чуть больше 30 минут от их места проживания. Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом, — рассказала женщина, живущая в Герцлии.

Обучение детей обходится в почти 600 тысяч рублей в год. Помимо этого, вся семья Пугачевой, по информации инсайдеров, начала учить иврит. Для этого они берут уроки у частных преподавателей, передает StarHit.

До этого сообщалось, что Алла Пугачева пыталась убедить российских чиновников снять статус иноагента с ее супруга юмориста Максима Галкина*, а также вернуть его на российские телеканалы. По словам концертного директора Сергея Лаврова, несмотря на то что артист гастролирует за границей, получает он там в три раза меньше, чем в России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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