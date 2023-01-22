Гостиничный эксперт объяснил, почему нужно всегда носить одноразовые тапочки в номере

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Постояльцам отелей не стоит пренебрегать ношением бесплатных тапочек в номерах. Хождение босиком даже по чистому, на первый взгляд, полу может быть опасным. Об этом рассказал изданию The Sun гостиничный эксперт Джейкоб Томски.

По словам специалиста с десятилетним опытом в гостиничном бизнесе, ковры — это самое грязное место в номере.

— Да, их пылесосят, но почти никогда не делают глубокую чистку с шампунями, так как в комнатах постоянно живут люди, — отметил специалист. — Хотя ковры нуждаются в надлежащей чистке больше, чем что-либо.

Томски предупредил о высокой вероятности того, что на коврах могут оставаться осколки разбитого стекла, если ранее постояльцы разбивали стаканы.

Бесплатные тапочки можно смело забирать с собой, чтобы использовать повторно. Они могут пригодиться в самолете, чтобы не ходить по салону в носках, считает эксперт.

Также специалист предостерег от использования декоративных подушек на кровати.

— Их никогда не стирают, и в основном гости бросают их на пол. Они грязные, — подчеркнул Томски.

Ранее эксперты рассказали, как часто необходимо стирать полотенца и постельное белье, чтобы не заболеть.