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В Госдуме опровергли сообщения об исключении романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

Александр Афонин
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об исключении романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вопрос исключения из школьной программы произведения писателя Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» никогда не выставлялся на обсуждение. Об этом в воскресенье, 22 января, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

— Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения. Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит, — сказала она.

Депутат добавила, что ранее в школьную программу был возвращен роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Решение было принято по инициативе партии «Единая России», Минпросвещения и педагогического сообщества, отмечается на сайте фракции «Единая России».

До этого первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин высказал мнение, что литературные произведения, которые не прошли «испытания временем» и не соответствуют действительности, обязаны быть исключены из школьной программы. По его словам, в частности это касается книги «Архипелаг ГУЛАГ».

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