Сергей Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов Москвы в 2022 году

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К столичным электронным проектам присоединилось уже более 6,7 миллиона человек, а сами сервисы стали незаменимым инструментом управления городом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 января.

— Более 6,7 миллиона человек присоединились к цифровой экосистеме Москвы. Электронные проекты охватывают все больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей, — сказал он.

По итогам прошедшего года пользователи проекта «Активный гражданин» приняли участие более чем в 900 голосованиях. На платформе «Город идей» было организовано семь тематических проектов, а с помощью портала «Наш город» было решено более миллиона вопросов горожан.

Помимо этого, в 2022 году 100 москвичей присоединились к проекту «Город заданий». Для удобства горожан также 97 процентов домов подключили к платформе «Электронный дом», отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году многие из строящихся инновационно-технологических центров должны быть введены в эксплуатацию. Так, в столичном районе Раменки продолжается строительство ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», а в восточной части города идет возведение индуст­риального парка «Руднево».