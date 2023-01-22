Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро

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Правительство Финляндии заморозило российские активы на общую сумму 187 миллионов евро. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает издание Yle со ссылкой на начальника отдела санкций финского министерства иностранных дел Пиа Саариваара.

— Делами замороженных активов занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 миллионов евро, — говорится в публикации.

Представитель МИД Финляндии уточнила, что среди замороженных активов оказались предметы недвижимости, акции, автомобили, яхты и самолеты.

До этого сообщалось, что американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины. Соответствующая инициатива была включена в конце декабря в закон о федеральном бюджете США на 2023 год.

Позже в посольстве России в Вашингтоне заявили, что планы США о передаче российских активов подрывают к ней доверие как к «гаранту» свободного предпринимательства. Такие меры, по словам диппредставителтьства, могут только дискредитировать Вашингтон как «оплот» свободного бизнеса.