В США собрались передать часть конфискованных российских активов Украине

Фото: shutterstock

Американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины. Об этом в четверг, 19 января, сообщил глава рабочей группы Минюста США по применению антироссийских санкций Эндрю Адамс.

— Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий, — отметил он.

По словам Адамса, в конце декабря в закон о федеральном бюджете США на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине. Однако этот закон все еще не позволяет перенаправить Украине все замороженные российские активы, передает ТАСС.

22 декабря прошлого года Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.