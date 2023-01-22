Швейцарцы раскритиковали жену Зеленского за слова об одежде ее мужа

Фото: flickr/european_parliament

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена заявила в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung, что ее супруг постоянно ходит в зеленой футболке, так как был не в состоянии надеть что-нибудь другое после начала спецоперации. Это вызвало шквал критики в ее адрес со стороны пользователей Twitter.

— Интересным был бы вопрос о том, как она относится к русскоязычным украинцам. И какие чувства у нее вызывали новости о погибших детях в Донбассе до 2022 года, — написал один из комментаторов.

Другой пользователь также заметил, что лучше бы супруга президента Украины рассказала о Минских соглашениях и призвала соблюдать их. Еще один читатель поддержал остальных и посоветовал Зеленской вместо таких рассуждений о внешнем виде поспособствовать мирному разрешению конфликта без участия США.

Помимо этого, пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о приоритете Украины. Многие комментаторы отметили, что на текущий момент Евросоюз ставит в приоритет не те цели.

Вместо решения внутренних проблем объединение пытается разобраться с вопросами внешней политики, которые меняют положение до неузнаваемости.