Financial Times: Бразилия и Аргентина создадут общую валюту

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Бразилия и Аргентина в скором времени объявят о создании единой валюты. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает газета Financial Times.

Сначала внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать sur, может помочь стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара.

Оба государства начнут изучать необходимые параметры для перехода на единую валюту, подтвердил изданию аргентинский министр экономики Серхио Масса. Более того, в будущем к общей валюте предложат присоединиться и прочим странам Латинской Америки.

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