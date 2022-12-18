Курс на банкор: может ли появиться валюта, которая вытеснит доллар

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Аналитики крупного датского банка опубликовали ежегодный экономический прогноз на будущий год. Им уже удавалось с четкостью предсказать кризис в США, отказ моды на экологию, гонку вооружений и другие сценарии. «Вечерняя Москва» узнала, чего ждать от 2023 года.

Золотая лихорадка

В 2023 году цена золота взлетит выше 3000 долларов за унцию, а индекс VanEck Junior Gold Miners, отслеживающий корзину акций золотодобывающих компаний, подскочит в четыре раза, когда рынок убедится, что инфляция — это не кратковременное явление.

— Золото сейчас следует за рынком: оно тоже переживает кризис. Поэтому вкладываться в золотые активы, чтобы быстро заработать, я бы не советовал. Но как долгосрочная инвестиция золото — один из самых надежных вариантов, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский.

Все изменит банкнота

На конференции в Астане лидеры стран ОПЕК, материкового Китая, Гонконга, Индии, Бразилии, Пакистана, южно-азиатских государств и десятков стран — членов Африканского союза соберутся, чтобы создать новую резервную валюту.

Она будет носить название банкор — без доминирования какой-либо страны. Новая валюта будет храниться только в центральных банках стран — участниц этого союза и использоваться для расчетов в международных сделках и как резервный актив. Это значит, что доллар может перестать быть главной мировой валютой, и от него нужно избавляться.

— Индия, Китай и другие страны активно спорят с Вашингтоном по политическим вопросам, но валютных войн пока нет, — пояснил Артем Извольский. — И я сомневаюсь, что они будут, поскольку доллар всех в той или иной степени, но пока устраивает.

Вместо газа и нефти

В 2023 году владельцы крупных технологических компаний и прочие миллиардеры объединятся для создания консорциума под кодовым названием Third Stone, который должен будет привлечь более 1 триллиона долларов для научно-исследовательского проекта в области энергетики.

Аналитики датского банка подчеркивают, что это будет крупнейший научно-исследовательский проект со времен «Манхэттенского проекта», в рамках которого была создана первая в США атомная бомба.

— Рано или поздно это случится, — уверен Артем Извольский. — Дело в том, что энергия постоянно дорожает. Особенно — ее традиционные источники: нефть и газ. «Зеленая» энергетика как проект провалилась. Атомная — небезопасна. Поэтому человечество сделает все, чтобы получить совершенно новый и безопасный источник энергии.

России, как экспортеру углеводородов, нужно к этому готовиться, поскольку наши и нефть и газ станут менее востребованы и вообще рано или поздно кончатся. Поэтому нам тоже пора искать новые источники энергии.

США против Европы

В 2023 году страны — члены ЕС примут решение о создании до 2028 года вооруженных сил ЕС, которые будут финансироваться за счет 10 триллионов евро, распределенных на 20 лет. Они оценивают боевые действия на Украине как крупнейший военный конфликт в Европе с 1945 года. В связи с этим вопросы обороны снова стали приоритетными для ЕС.

— Сценарий вполне реальный. Очевидно, что НАТО, то есть фактически США, на прямой военный конфликт с Россией идти не хочет. А вот подтолкнуть к конфликту Европу Штаты очень даже не против — чтобы она воевала с нами, но — исключительно за свой счет. Таким образом обе стороны будут слабеть, — пояснил военный эксперт Андрей Земцев. — России это нужно учитывать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку:

— Надо понимать, что речь в прогнозе датского банка идет не столько о реальных прогнозах, сколько о возможных шок-сценариях, к которым нужно быть хоть в какой-то степени готовым. Мы должны видеть эти радикальные вероятности, держать их в уме и, что называется, не расслабляться.