Экономист Юденков спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро к Новому году

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К Новому году не стоит ждать значительного ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Собеседник «ВМ» предположил, что курс доллара и евро через месяц останется примерно таким же, как сейчас.

— У нас есть прогноз Минфина, наверное, его и надо придерживаться. Уже остался месяц: думаю, доллар будет не больше 62 рублей, евро — 62–64. Конечно, бюджет на 2022 год был сверстан из расчета 70 рублей за доллар. С этой точки зрения показатели выполнения бюджета могут быть напряженными, — рассказал Юденков.

Как отметил экономист, курс доллара оказывает влияние на цены в случае параллельных поставок из других стран. Торговля и доставка оплачиваются в долларах или привязываются к нему. Так как логистика значительно подорожала, это сказывается и на стоимости импортных товаров.

При этом экономист подчеркнул, что массовый потребитель не ощущает колебаний курса валюты.

— У нас в магазинах цены растут не из-за удорожания сырья — это скорее как издержки самих магазинов. Не считаю, что для массового потребителя курс доллара как-то влияет. А вот для изысканной электроники, мощных компьютеров это имеет значение, — уточнил Юденков.

Прогнозировать курс доллара и евро в следующем году невозможно, подчеркнул экономист. На курс валюты будут напрямую влиять общеполитическая обстановка и санкционное давление.