Российский путешественник разработал уникальный внедорожник

Автомобиль-амфибия «Бурлак»: благодаря огромным колесам он способен передвигаться по любой местности / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В 2024 году на полную мощность выйдет производство российского автомобиля-амфибии «Бурлак», не имеющего аналогов в мире. 19 января было запущено его серийное производство. «Вечерняя Москва» связалась с конструктором этой машины и узнала подробности из первых уст.

Как шутят иностранцы, что бы русские ни делали, получается или автомат Калашникова, или танк. Так вот автомобиль «Бурлак» — это настоящий танк! Уже один его вид вызывает трепет: огромная машина высотой 3,2 метра с гигантскими колесами, позволяющими ездить и по рыхлому снегу, и по болоту: авто свободно держится на воде. Весит такая «ласточка» семь тонн. Запас хода у нее — более 700 километров, есть даже защита от мороза. Разработал автомобиль путешественник и охотник Алексей Макаров.

— Мне хотелось иметь машину, на которой можно свободно поехать в тундру, где нет дорог, заночевать, — рассказывает конструктор. — Автомобиль я принципиально собирал из отечественных деталей. Оснастил его кухней, дровяной печкой. Дизайн разрабатывал с акцентом на удобство. Разработка оказалась удачной, и мне стали поступать заказы на производство таких машин. Справиться с выпуском в одиночку было не под силу, но меня поддержал бизнесмен Максим Белоногов. Появился завод. Сейчас выпуск «Бурлака» пока невелик — всего три машины в месяц.

Автомобиль очень нравится нефтяникам, геологам.

— Он может перевозить три тонны груза, а с прицепом — 5,5 тонны, — рассказывает сотрудник завода «Бурлак» Роман Панкратьев. — К слову, на такое способен еще лишь вертолет Ми-8, но для вездехода не надо строить аэродромы на Севере. Он готов к транспортировке в любую погоду.

Машину будут совершенствовать и дальше. Сейчас над этим активно работают сотрудники завода. А Алексей Макаров продолжает трудиться над созданием нового внедорожника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

— Хорошо, что налажено серийное производство подобного рода техники. Отрадно, что инициатива механика-самоучки была поддержана и развилась в нечто больше, чем постройка штучных экземпляров. По всем показателям она вполне на уровне того, что выпускается в других странах. В силу ее специфичности она не должна быть массовой — такие машины, особенно из отечественных комплектующих, нужны.