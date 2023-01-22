Эрдоган анонсировал проведение в мае президентских выборов в Турции

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Президентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 22 января.

— Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая, — сказал глава государства на встрече с молодежью в Бурсе.

Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — планировалось провести в Турции 18 июня 2023 года. Эрдоган на днях уже намекал на проведение выборов 14 мая, передает РИА Новости.

Правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения уже сформировали «Альянс народа». Эрдоган будет на предстоящих выборах кандидатом от данного альянса, оппозиция планирует объявить своего кандидата в феврале.

До этого экс-помощник по нацбезопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что членство Турции в Североатлантическом альянсе должно быть поставлено под вопрос на фоне неготовности страны занять жесткую позицию против России из-за конфликта на Украине.

Он заявил, что в ближайшие месяцы «единство и решимость Запада» будут проверены на деле. Экс-помощник подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать увеличению недовольства на Западе.