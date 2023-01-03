Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть под вопросом из-за позиции по РФ

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Экс-помощник по национальной безопасности бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон считает, что членство Турции в Североатлантическом альянсе должно быть поставлено под вопрос в этом году на фоне неготовности Анкары занять жесткую позицию против России из-за конфликта на Украине.

Он заявил, что в ближайшие месяцы «единство и решимость Запада» будут проверены на деле.

— Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО, но торговые и военные партнеры РФ еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в альянсе должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран, — высказался Болтон в публикации издания The Daily Telegraph.

Он отметил, что заявления ФРГ о планах увеличить расходы на оборону пока не материализовались. При этом бывший помощник Трампа подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать увеличению недовольства на Западе.

28 декабря главы Министерств обороны Турции, Сирии и России — Хулуси Акар, Али Махмуд Аббас и Сергей Шойгу — провели встречу в Москве. Они обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии.